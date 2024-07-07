الأمم المتحدة: انفراجة بمفاوضات الأسرى بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين

صنعاء - (د ب أ)

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن المفاوضات اليمنية بشأن الأسرى في سلطنة عمان، أسفرت عن انفراجة مهمة حيث توصلت الأطراف إلى تفاهم حول إطلاق سراح محمد قحطان (سياسي يمني بارز)، "وهو الأمر الذي كان مثار خلاف لسنوات، كما اتفقوا على عقد اجتماع لاحق لاستكمال الاتفاق حول أسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم وترتيبات إطلاق سراح قحطان".

وقال هانس جروندبرج، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن في بيان، إن "آلاف اليمنيين ينتظرون لم شملهم مع أحبائهم، وعلى الرغم من التقدم الإيجابي، لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، وبوتيرة أسرع، للتخفيف من معاناة هذه الأسر".

ودعا جروندبرج، الأطراف إلى مواصلة العمل مع مكتبه لاستكمال خطة تنفيذ التفاهم الذي توصلوا إليه، بما في ذلك أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم، والاتفاق على مزيد من عمليات الإفراج.

كما توجه المبعوث الأممي، بالشكر إلى سلطنة عمان على استضافة الاجتماع، وأشاد بدعمها المستمر لجهود الوساطة الأممية في اليمن.

وجدد جروندبرج، دعوات الأمم المتحدة للأطراف بالامتناع عن الاحتجاز التعسفي للمدنيين واحترام حقوق اليمنيين بموجب القانون الدولي.

وتابع "إطلاق سراحهم بشكل فوري وغير مشروط هو الخيار الوحيد المقبول".

واختتمت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق المحتجزين اجتماعها التاسع يوم أمس السبت، في سلطنة عمان، والتي انعقدت برئاسة مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للجمع بين وفود الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثي للوفاء بالتزاماتها تجاه الإفراج عن المحتجزين "الكل مقابل الكل".

ومنذ أكثر من تسع سنوات، يعاني اليمن من حرب بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله الحوثية، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والصحية والاقتصادية بالعالم.