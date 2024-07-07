حدث في 8 ساعات| شروط التقديم في مدرسة الضبعة.. وأول تحرك برلماني بشأن وفاة أحمد رفعت

السيسي يستقبل وفدًا سودانيًا من المشاركين في مؤتمر

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر اليوم الأحد العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفدًا سودانيًا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه مصر.

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود اضطراب في الملاحة البحرية اليوم على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والبحر المتوسط.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

السيسي يستقبل وفدًا سودانيًا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفدًا سودانيًا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه مصر، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الأطراف الإقليمية والدولية، من بينهم وزير خارجية تشاد، وكبار مسئولي دول الإمارات وقطر وجنوب السودان وألمانيا، فضلًا عن ممثلي الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وسفراء فرنسا والمملكة المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبي والسعودية بالقاهرة.

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تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة - تفاصيل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود اضطراب في الملاحة البحرية اليوم على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والبحر المتوسط.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يوجد اضطراب ملاحة بحرية اليوم على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، لذا على المصطافين توخي الحيطة والحذر.

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أول تحرك برلماني بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت -تفاصيل

تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، بسؤال إلى وزير الشباب والرياضة، بخصوص ملابسات تعاقد اللاعب الدولي الراحل أحمد رفعت.

وقال إمام: تابعت كما تابع جموع الشعب المصري الحلقة التي قدمها الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، يوم السبت ٦ يوليو، التي أوضح فيها ملابسات حول تعاقد وسفر اللاعب الدولي الراحل أحمد رفعت.

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نقل الباعة الجائلين ودهان العقارات.. 22 صورة من ميدان الألف مسكن بعد تطويره

تنفذ المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة مجموعة من المشروعات الخاصة بتطوير عدد من المناطق، ومن بين هذه المناطق، الألف مسكن.

وتشمل أعمال التطوير، بحسب تصريحات خاصة سابقة للدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة الحالي، إعادة تأهيل ميدان الألف مسكن، وجعله بمثابة مزار ومنطقة ترفيه مفتوحة.

وشدد على أن منطقة الألف مسكن كانت تواجه مشكلة كبيرة تتعلق بالمواقف العشوائية وغير المنظمة، حيث كانت تضم 3000 سيارة ميكروباص بين الألف مسكن وعين شمس، وهو عدد كبير جدًا.

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5 شروط للتقديم في مدرسة الضبعة النووية.. تعرف على التفاصيل والمجموع

مدرسة الضبعة النووية، من الكلمات الأكثر بحثا على محركات البحث تزامنا مع إقبال أولياء الأمور على البحث عن المدارس المعادلة الثانوية العامة للطلاب بعد الشهادة الإعدادية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، في مدرسة الضبعة النووية.

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بعد انفصالها عن علي غزلان.. من هي الإعلامية فرح شعبان؟- (صور)

أعلنت الإعلامية فرح شعبان، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الجتماعي إنستجرام، انفصالها عن البلوجر علي غزلان.

وقالت فرح شعبان: "الحمد لله قدر الله وماشاء فعل..تم الطلاق رسميًا مع زوجي علي غزلان."

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بيان مهم من "الإسكان" بشأن ضعف وانقطاع المياه بمدن "زايد - أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر"

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، ظهر اليوم، لمتابعة موقف تنفيذ الحلول العاجلة والدائمة، للتغلب على مشاكل ضعف وانقطاع المياه بمدن (الشيخ زايد - 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر)، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام الصارم بالمواعيد المحددة لتنفيذ الحل العاجل، والمتابعة الحثيثة على مدار الساعة، من أجل حل هذه المشكلة، وتوفير كميات المياه اللازمة للمواطنين، وكذا ضرورة الانتهاء من تنفيذ الحل الدائم قبل موسم الصيف المقبل، موجهاً بضرورة إعداد دراسة شاملة بموقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة.

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لعرض برنامج الحكومة.. ننشر التفاصيل الكاملة للجلسة الخاصة لمجلس النواب غدا

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدء إجراءات منقشة برنامج الحكومة الجديد، وذلك بعدما أدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي.

ويرصد مصراوي تفاصيل إجراءات الجلسة وخطوات الموافقة على برنامج الحكومة:

ستعقد الجلسة العامة لمجلس النواب غدا من مقر العاصمة الإدارية الجديدة، وتشهد اللجنة عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبرنامج الحكومة الجديدة.

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