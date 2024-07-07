بالفيديو.. أمين الفتوى: يجوز الحلف بالنبي والحنث به عليه كفارة يمين

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: "هل يجوز الحلف بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تغطية خاصة للهجرة النبوية المباركة، اليوم الأحد: "من حلف بغير الله فقد ِأشرك، فهذا حديث ليس على الإطلاق، فالله سبحانه وتعالى أقسم بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ((لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) ".

وأضاف: "عند الحنابلة سجوز القسم بسيدنا النبي والحنث به عليه كفارة يمين، فالقسم والنبي وبالنبي وحياة النبي، كل ده حلف يجوز بالنبي"