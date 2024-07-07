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الأزهري يستقبل نقيب الأشراف ومفتي الجمهورية للتهنئة بتوليه منصب وزير الأوقاف

06:38 م الأحد 07 يوليو 2024

الأزهري يستقبل نقيب الأشراف ومفتي الجمهورية للتهنئ

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ مفتي الجمهورية ونقيب الأشراف، الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في توليه منصب وزيرًا للأوقاف.

حضر اللقاء الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية واللواء هاني جمال أمين عام نقابة السادة الأشراف، واللواء أحمد فؤاد الأمين العام المساعد لنقابة السادة الأشراف.

الأزهري يستقبل نقيب الأشراف ومفتي الجمهورية للتهنئة بتوليه منصب وزير الأوقاف (1)

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مفتي الجمهورية نقيب السادة الأشراف وزارة الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي
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