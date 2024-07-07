خلافات عاصفة بين مجلس أمناء بيت الشعر.. ومديره يستقيل -(التفاصيل الكاملة)

كتب- محمد شاكر:

يعيش بيت الشعر العربي، التابع لصندوق التنمية الثقافية، على صفيح ساخن، بسبب خلاف حاد بين مجلس أمنائه حول طريقة إدارته، وكذلك عدد من الأنشطة التي تقام به.

يأتي هذا في الوقت الذي تقدم فيه الناقد عمر شهريار باستقالته من إدارة بيت الشعر الأسبوع الماضي، بينما يجتمع مجلس الأمناء الآن للبت في الاستقالة.

وبشأن تفاصيل الخلاف حول فعالية تسعينية الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي والتي تقام مساء اليوم، أعلن الدكتور أحمد مجاهد رئيس هيئة الكتاب الأسبق، انسحابه من المشاركة في الأمسية، في منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتهكم "مجاهد"، على الكاتب حلمي النمنم قائلا: "بالنسبة لندوة اليوم ببيت الشعر: أولا: أبارك للأستاذ حلمى النمنم حصوله على درجة الدكتوراه فى النقد الأدبى، ولكنها درجة جديدة بكل تأكيد، ولا تشفع لبيت الشعر فى كتابة اسمه قبل اسم أستاذ الأجيال الدكتور يوسف نوفل على أقل تقدير.

وأضاف مجاهد: ثانيا.. اتفقنا أن اختيار أسماء المشاركين فى الندوات يتم بمعرفة واعتماد أعضاء مجلس امناء بيت الشعر، وقد تم هذا بالفعل، وحدثت مشكلة بين الشاعر أحمد عنتر مصطفى والناقد عمر شهريار فى بداية الأسبوع الماضى، لأنه قد نسى كتابة اسم الشاعر إيهاب البشبيشى الذى اتفقنا على مشاركته بالندوة فى الإعلان.

وأكمل مجاهد: ثالثا.. على الرغم من كل ما سبق تم إضافة اسم لم يتم طرحه أساسا من قبل للمشاركة بالندوة، ولم يوافق المجلس عليه، بما يمثل مفاجأة فردية لا أوافق عليها أيا كان من قام بها، ليس انتقاصا من قدر أحد ولكن تطبيقا للقواعد، وحفاظا على اختصاصات أعضاء مجلس الأمناء.

وختم مجاهد: رابعا.. "ما تستنونيش أنا مش جاي"، على رأى مجدى شطة، وبمنطقه.