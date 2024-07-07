"السياحة" تُحمل شركة الطوافة السعودية مسؤولية أزمات الحج 2024 - (مستند رسمي)

كتب- محمد أبو بكر:

وجهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، خطابًا عاجلاً إلى الشركات السياحية بشأن مسؤوليات الشركات تجاه حجاجها في موسم الحج 2024.

وقالت "السياحة"، بحسب منشور لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، في ضوء قيام شركتكم الموقرة بتنفيذ رحلات حج موسم 1445 هجريًا، فإن مسؤوليتكم تجاه الحاج تنحصر في حجز السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتوفير وسائل النقل بالمملكة العربية السعودية منذ لحظة وصول الحاج وحتى عودته، فضلًا عن توفير وسيلة سفر وعودة للحاج، وإنهاء إجراءات استخراج التأشيرة للحاج على المسار الإلكتروني لحجاج الخارج (نسك) وجميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بوزارة السياحة والآثار.

وأضافت "الغرفة"، أنه فيما يتعلق بتقديم الخدمات للحجاج بالمشاعر المقدسة (عرفات - مزدلفة - منى) فهى تندرج تحت مظلة العقد الموحد المبرم بين الغرفة وشركة رحلات ومنافع للسياحة المسؤولة عن تقديم الخدمة للحجاج بالمشاعر والتى يعمل على تنفيذها ميدانًا مراكز الخدمة التابعة لشركة رحلات ومنافع للسياحة "وفقًا للاشتراطات الصادرة من وزارة الحج والعمرة في هذا الشأن).

وأكدت "السياحة"، أنه وفق ما سبق، فإن توفير أماكن الإقامة للحجاج وفقًا للمساحات المقررة من وزارة الحج والعمرة السعودية وتقديم خدمات التغذية "الوجبات الغذائية"، بالإضافة إلى خدمات تجهيز وفرش المخيمات وفقًا لمواصفات العقد "المكيفات - المراوج - الثلاجات - والفريزارات، وغيرها" هى مسئولية الشركة السعودية ومراكز الخدمة الميدانية التابعة لها، وتنتفي مسئولية الشركة جميع هذه هذه الخدمات.

واختتمت "السياحة"، أنه بناء على ما سبق في موسم الحج 2024، بادرت غرفة شركات السياحة بالتدخل لدى شركة رحلات ومنافع للسياحة؛ لضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن بعض السلبيات والقصور في تقديم الخدمات الذي حدث لدى بعض مراكز الخدمة الميدانية بالمشاعر المقدسة، وجارى التواصل مع شركة رحلات ومنافع للسياحة في هذا الشأن بما يحقق مصلحة الحجاج ويضمن حقوقهم.

وكان "محرر مصراوي"، تواصل مع عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، والذي أكد على أن الغرفة بصدد بحث تعويض الحجاج.

بعد أزمة شركة خدمات الطوافة.. "العليا للحج" تبحث تعويض الحجاج - تفاصيل