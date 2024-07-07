وزير الزراعة: الفترة المقبلة ستشهد تواجدًا ميدانيًا بكافة الحقول ومواقع الإنتاج

كتب- عمرو صالح:

واصل علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استقبال المزارعين والفلاحين والمربيين، للتهنئة بمناسبة توليه الوزارة.

والتقى وزير الزراعة، وفدًا من المزارعين من محافظات مختلفة، فضلًا عن قيادات الاتحاد التعاوني للثروة المائية، والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تواجدًا ميدانيًا في كافة الحقول ومواقع الإنتاج.

كما تم أيضاً تكليف وتوجيه كافة قيادات الوزارة للنزول إلى الحقول وأن هناك تكليفات من القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لكافة شركاء الانتاج من فلاحين وصيادين ومربين، نظراً لدورهم الهام في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار وزير الزراعة، في تصريحات اليوم، إلى حرصه الدائم على التواصل مع المزارعين والتواجد الميداني في كافة الحقول ومواقع الإنتاج، كما تم أيضاً تكليف وتوجيه كافة قيادات الوزارة وأجهزتها المختلفة، بالنزول إلى الفلاحين، وتقديم الدعم الفني والارشادي لهم، والوقوف على المشاكل التي تواجههم وعلاجها على الفور.

وأكد "فاروق"، أهمية تطوير التعاونيات، وتعميق دورها، في خدمة الفلاحين، لتقدم كافة الخدمات للمستفيدين من المربين والفلاحين والمزارعين، فضلاً عن تقديم الدعم الفني لهم، وتشجيعهم من أجل زيادة الانتاجية والإنتاج.

وأضاف وزير الزراعة، انه سيتم أيضاً التركيز على تكثيف الارشاد الزراعي، وتكثيف حملات التوعية للمزارعين، ونشر التوصيات الفنية والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، مؤكداً على انه سيتم أيضاً التوسع في الزراعات التعاقدية، لدعم المزارعين وزيادة دخولهم، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة.