ماذا قالت الإعلامية فرح شعبان بعد انفصالها عن البلوجر علي غزلان؟

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الإعلامية فرح شعبان عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، انفصالها عن البلوجر علي غزلان.

وقالت فرح شعبان: "الحمد لله قدر الله وماشاء فعل..تم الطلاق رسميا مع زوجي علي غزلان."

وتابعت: "أشهدكم وأشهد الله أنه كان خير الزوج.. ولكن لم يتم الاتفاق ، وأتمنى له استمرار النجاح في الحياة وأتمنى احترام القرار ومحدش يكلمنا في أي تفاصيل".

كما أعلن البلوجر علي غزلان، أيضًا، خبر انفصاله عن الإعلامية فرح شعبان.