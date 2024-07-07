ماذا قالت الإعلامية فرح شعبان بعد انفصالها عن البلوجر علي غزلان؟
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الإعلامية فرح شعبان عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، انفصالها عن البلوجر علي غزلان.
وقالت فرح شعبان: "الحمد لله قدر الله وماشاء فعل..تم الطلاق رسميا مع زوجي علي غزلان."
وتابعت: "أشهدكم وأشهد الله أنه كان خير الزوج.. ولكن لم يتم الاتفاق ، وأتمنى له استمرار النجاح في الحياة وأتمنى احترام القرار ومحدش يكلمنا في أي تفاصيل".
كما أعلن البلوجر علي غزلان، أيضًا، خبر انفصاله عن الإعلامية فرح شعبان.
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