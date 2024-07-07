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BBC

ماذا قالت الإعلامية فرح شعبان بعد انفصالها عن البلوجر علي غزلان؟

04:41 م الأحد 07 يوليه 2024

الإعلامية فرح شعبان

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الإعلامية فرح شعبان عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، انفصالها عن البلوجر علي غزلان.

وقالت فرح شعبان: "الحمد لله قدر الله وماشاء فعل..تم الطلاق رسميا مع زوجي علي غزلان."

وتابعت: "أشهدكم وأشهد الله أنه كان خير الزوج.. ولكن لم يتم الاتفاق ، وأتمنى له استمرار النجاح في الحياة وأتمنى احترام القرار ومحدش يكلمنا في أي تفاصيل".

كما أعلن البلوجر علي غزلان، أيضًا، خبر انفصاله عن الإعلامية فرح شعبان.

الإعلامية فرح شعبان البلوجر علي غزلان انفصال فرح وعلي
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