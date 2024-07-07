5 شروط للتقديم في مدرسة الضبعة النووية.. تعرف على التفاصيل والمجموع

كتب_ محمد فتحي:

مدرسة الضبعة النووية، من الكلمات الأكثر بحثا على محركات البحث تزامنا مع إقبال أولياء الأمور على البحث عن المدارس المعادلة الثانوية العامة للطلاب بعد الشهادة الإعدادية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، في مدرسة الضبعة النووية.

ووفقا للوزارة، فإن تنسيق القبول في مدرسة الضبعة النووية للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي دور أول 2024، أو ما يعادلها من الشهادة الإعدادية الأزهرية، هو 260 درجة.

وبحسب الوزارة، فإن شروط التقديم في مدرسة الضبعة النووية بعد الإعدادية جاء كالآتي:

_ أن يكون الطالب مصري الجنسية.

_ الحصول على شهادة إتمام الدراسة عام أو أزهري.

_ ألا تقل درجات الطالب في الرياضيات عن 95%.

_ ألا تقل درجات الطالب فى اللغة الإنجليزية عن 95%.

_ ألا تقل درجات الطالب فى العلوم عن 95%.