تخفيف الأحمال.. بيان مهم من وزارة الكهرباء بشأن انقطاع التيار

كتب- محمد صلاح:

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء؛ للوقوف على مستجدات موقف الأحمال الكهربائية والعمل على استقرار التغذية الكهربائية والوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بإيجاد حلول سريعة وقاطعة لاستقرار التغذية الكهربائية لكل الاستخدامات وفقًا للجدول الزمني المحدد .

وأكد عصمت أنه جار التنسيق مع كل الجهات المعنية لحل مشكلة الانقطاعات وتخطي الأزمة وتأمين التغذية الكهربائية، وفقاً لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة.

وأكد وزير الكهرباء أنه جار العمل على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة، ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي، لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي، مشيراً إلى أنه جار العمل حالياً على الإسراع في دخول قدرات من الطاقة المتجددة على الشبكة الموحدة.

واستعرضت المهندسة صباح نائب وزير الكهرباء، أهم التحديات لتحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء والجهود المبذولة لدعم شبكات النقل والتوزيع على مختلف الجهود؛ لتحسين الكفاءة وخفض الفقد وتحسين القدرة لنقل الطاقة الكهربائية من كل مصادر الإنتاج وفقًا للمعايير العالمية ومن خلال تشغيل اقتصادي للمحطات؛ لتعظيم عوائدها بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وترشيد استهلاك مستلزمات التشغيل، وصولاً إلى الجودة والكفاءة.

وأكد عصمت أن توفير الطاقة الكهربائية لكل مَن يطلبها بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، بالإضافة إلى التوسع في سياسة تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في نصيب الطاقة وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص .