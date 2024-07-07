تكليفات جديدة لرؤساء الشركات.. وزير الكهرباء الجديد يلتقي قيادات شركات التوزيع الثلاثاء

كتب- محمد صلاح:

يعقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الثلاثاء المقبل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وبعض القيادات أيضًا؛ لاستعراض خطة واستراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة، لما تتطلبه من مجهودات مضنية، مع وضع تكليفات جديدة لجميع رؤساء الشركات؛ خصوصًا أن الوزارة ستتولى ملف متابعة سير العمل وتنفيذ المطلوب، وليس الشركة القابضة للكهرباء.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن وزير الكهرباء يصطحب معه ٤ قيادات من فريق عمله بوزارة قطاع الأعمال؛ هم مساعد الوزير للشؤون والمكتب الفني ومستشار الوزير للأمن والمستشار القانوني، وبعض الموظفين من سكرتارية؛ خصوصًا أنه لم يعرف بعد استراتيجية العمل داخل مكتب الوزير، وهل سيتم إجراء تغييرات بقيادات الوزارة أو العاملين بمكتب الوزير أم لا.

وأصدر وزير الكهرباء تعليمات لمدير مكتبه بعدم دخول أية قيادة إلا بموافقة منه كعملية تنظيمية وعدم ترك الأمور دون سيطرة كاملة داخل مقاليد وأرجاء الوزارة.

وأصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا بتكليف المهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمهام القيام بأعمال رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلفًا للمهندسة صباح مشالي، لحين شغل الوظيفة.