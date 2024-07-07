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نقل الباعة الجائلين ودهان العقارات.. 22 صورة من ميدان الألف مسكن بعد تطويره

02:10 م الأحد 07 يوليه 2024
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كتب- محمد نصار:

تنفذ المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة مجموعة من المشروعات الخاصة بتطوير عدد من المناطق، ومن بين هذه المناطق، الألف مسكن.

وتشمل أعمال التطوير، بحسب تصريحات خاصة سابقة للدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة الحالي، إعادة تأهيل ميدان الألف مسكن، وجعله بمثابة مزار ومنطقة ترفيه مفتوحة.

وشدد على أن منطقة الألف مسكن كانت تواجه مشكلة كبيرة تتعلق بالمواقف العشوائية وغير المنظمة، حيث كانت تضم 3000 سيارة ميكروباص بين الألف مسكن وعين شمس، وهو عدد كبير جدًا.

وأشار إلى أن الشركة الوطنية للطرق أنشأت موقف ميكروباص نموذجي على قطعة أرض بجوار الموقف القديم تبعد 300 متر فقط، وتم نقل السيارات إلى الموقف الجديد.

وأوضح أن الشركة تولت تطوير الموقف القديم، حيث تم تحويله إلى منطقة مفتوحة للجلوس، وممشى، وجراج صغير للسيارات بدون أنشطة تجارية، وهذه الخدمات مجانية بالكامل وبدون رسوم.

وذكر الدكتور إبراهيم صابر، أنه توجد خطة لنقل الباعة الجائلين بشكل نهائي من المنطقة حيث يتم حاليا تنفيذ أماكن بديلة ونظامية لنقلهم إليها.

وفي الوقت الحالي، يتم تنفيذ أعمال دهان للعقارات المطلة على ميدان الألف مسكن والعقارات المطلة على السوق الجديد الجاري تنفيذه بمعرفة الشركة الوطنية للطرق.

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