عايزين عمل ميداني وتخفيف معاناة المواطن.. "زراعة النواب" تدعو الحكومة إلى إعادة هيكلة "الزراعة"

كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن حجم التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة حاليًّا، يضع مسؤولية أكبر على الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تواجه تحديات مختلفة؛ منها التحديات الإقليمية والدولية التي تتعلق بالأمن القومي المصري، ومنها التحديات الاقتصادية والأوضاع المعيشية للمواطن المصري ومستوى الخدمات المقدمة إليه، والتحديات المتعلقة التغيرات المناخية والموارد الطبيعية.

وأضاف الحصري، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه في ظل تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة، يجب أن يتضمن برنامج الحكومة الجديدة آليات حقيقية لتخفيف أعباء المواطن الاقتصادية من خلال السيطرة على أسعار السلع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليه، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشته، متابعًا: وهي طلبات ليس من الصعب تحقيقها حال وجود رؤية واضحة ومحددة الأهداف وجدول زمني لدى الحكومة الجديدة، بشأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى ضرورة مضاعفة الاهتمام بقطاع الزراعة باعتباره قاطرة الإنتاج، وذلك عبر استراتيجية وخطط واضحة محددة زمنيًّا تستهدف زيادة الإنتاج الرأسي ومضاعفة عائد التصدير من خلال التصنيع الزراعي وجذب استثمارات في ذلك المجال الذي أصبح مطلوبًا عالميًّا في الوقت الحالي، في ظل تحديات العالم نحو تحقيق الأمن الغذائي.

ودعا الحصري إلى إعادة هيكلة قطاعات وزارة الزراعة، بما يسمح بالاستفادة الجيدة منها، بالإضافة إلى الإسراع في ميكنة كل الخدمات بالوزارة، وحسن استغلال أصول وزارة الزراعة، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بتطوير البحث العلمي في قطاع الزراعة؛ لا سيما أننا في حاجة ماسة إلى استنباط أصناف جديدة من المحاصيل تكون أكثر إنتاجية ومقاومة للأمراض وتتحمل ملوحة المياه والتغيرات المناخية، بما يساعد البلاد في مواجهة التحديات الحالية.

ورأى الحصري ضرورة أن يكون من بين أولويات الحكومة الجديدة، الإسراع في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ لا سيما منظومة الدعم التي تحتاج إلى آليات جديدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وبقيمة مناسبة وعادلة، ووقف نزيف إهدار أموال الدعم التي تتسرب إلى غير المستحقين.

ودعا الحصري الوزراء والمحافظين الجدد، إلى الالتزام بتوجيهات وتكليفات الرئيس السيسي، والاشتباك مع ملفات المواطنين بشكل ميداني، بعيدًا عن المكاتب المكيفة، مشيرًا إلى أهمية النزول إلى الشارع ومعايشة المشكلات على أرض الواقع، ومتابعة حل تلك المشكلات على أرض الواقع.