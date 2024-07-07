نقل سوق الكتب.. 35 صورة ترصد حديقة الأزبكية التاريخية ومخطط تطويرها

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كتب- محمد نصار:

تقدمت أعمال تنفيذ مخطط تطوير حديقة الأزبكية التاريخية في القاهرة، والتي تأتي ضمن مخطط تطوير القاهرة الخديوية.

وأعلن الدكتور ماهر ستينو، استشاري المشروع، خريطة الموقع العام لحديقة الأزبكية ومقترح إعادة إحيائها على مساحة 9.8 فدان.

وتستهدف رؤية المشروع، استعادة المكونات التراثية للحديقة، وتعتمد هذه الرؤية في الحفاظ على الأشجار التراثية ومنطقة التبة، وتجديد برجولة قمة التاج، والنافورة الأثرية، ونادي سوق السلاح، وإحياء البحيرة، والكوبري الخشب، وسور الحديقة، والبرجولات التاريخية.

وتم حتى الآن الانتهاء من أعمال تطوير حديقة الأزبكية بنسبة 93% ما عدا أكشاك الكتب ونادي السلاح والنافورة الأثرية، فضلا عن الانتهاء تمامًا من المبنى الإداري، والمطعم والمسرح الروماني والبحيرة،

فيما يتم العمل في الوقت الحالي، على الانتهاء من البوابات وخزّان المياه والحريق والبرجولات والأسوار وأعمال تنسيق الموقع.

وتشمل أعمال التطوير، إعادة إحياء النافورة الأثرية، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، ومن المُقرر الانتهاء من أعمال التطوير بالنافورة الأثرية قبل نهاية العام الجاري 2024.

وفيما يتعلق بإعادة إحياء سوق الأزبكية للكتب، تم إطلاق مسابقة التصميم المعماري لطلبة الجامعات المصرية لتطوير السور، بالتعاون بين وزارات: الإسكان والتعليم العالي والثقافة، خلال شهر يونيو 2022، وتم التنسيق مع المقاول للانتهاء من المجموعة الأولى من أكشاك الكتب قبل نهاية العام الجاري 2024.

ويوجد تكليفات بنقل سوق بيع الكتب من مكانه الحالي إلى المكان الجديد الذي يتم تطويره في ساحة مجاورة لسنترال الأوبرا على أن يتم تنفيذ التصور المُقدّم من وزارة الإسكان بشأن تصميم أكشاك سوق بيع الكتب.

وقال استشاري المشروع، إنه تم استلام المساحة المجاورة لسنترال الأوبرا، وتمت إزالة المخلفات وتمهيد الموقع.

كما يستهدف المشروع تطوير المدخل الشرقي للحديقة من ناحية ساحة المسارح (مسرح الطليعة ومسرح العرائس والمسرح القومي).

ويتم كذلك تطوير مبنى نادي السلاح، والذي يُعد أقدم الأندية في مصر وملتقى الأمراء والنبلاء، وقد تأسس عام 1891 على يد الجنرال ماكسويل ومدرب السلاح العالمي كونستانتسي، ووشيكوريل، وأطلق عليه الملك فاروق "نادي السلاح الملكي المصري" وكان رئيسًا فخريًا له.

ويضم النادي العديد من القطع الأثرية، منها خوذة صلاح الدين الأيوبي، ومجموعة من السيوف التي نُقلت من قلعة صلاح الدين، فضلًا عن الكثير من الصور التي تعود ملكيتها إلى عصر الملكية.

ويقع مبنى نادي السلاح على مساحة 2000 متر مربع، ويتكون المبنى من جزء تراثي وجزء مضاف حديثًا.

وبالنسبة لسنترال العتبة، يتمتع المبنى بعناصر إنشائية قوية وبحالة جيدة، كما يتمتع بمسطحات معمارية واسعة وارتفاعات مناسبة للعديد من الأنشطة.

وتوجد مجموعة من الاستخدامات الجديدة لمبنى سنترال العتبة، ومحيطه الخارجي بما يسهم في إحياء الصورة الحضارية لميدان العتبة.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة استغلال مبنى سنترال العتبة أفضل استغلال بما يحقق أقصى استفادة منه ويسهم في إبراز الهوية الحضارية والتاريخية للمنطقة.