إعلان

BBC

قرارات تأديبية لغير المُلتزمين.. زيارة مفاجئة لوزير العمل بـ"القومي للصحة المهنية" ومديرية العمل -صور

01:33 م الأحد 07 يوليه 2024
  • عرض 13 صورة
    زيارة مفاجئة لوزير العمل (4)
  • عرض 13 صورة
    زيارة مفاجئة لوزير العمل (1)
  • عرض 13 صورة
    زيارة مفاجئة لوزير العمل (6)
  • عرض 13 صورة
    زيارة مفاجئة لوزير العمل (7)
  • عرض 13 صورة
    زيارة مفاجئة لوزير العمل (8)
  • عرض 13 صورة
    زيارة مفاجئة لوزير العمل (9)
  • عرض 13 صورة
    زيارة مفاجئة لوزير العمل (3)
  • عرض 13 صورة
    زيارة مفاجئة لوزير العمل (11)
  • عرض 13 صورة
    زيارة مفاجئة لوزير العمل (12)
  • عرض 13 صورة
    زيارة مفاجئة لوزير العمل (13)
  • عرض 13 صورة
    زيارة مفاجئة لوزير العمل (10)
  • عرض 13 صورة
    زيارة مفاجئة لوزير العمل (14)
  • عرض 13 صورة
    زيارة مفاجئة لوزير العمل (5)

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبوبكر:

تفقد محمد جبران، وزير العمل، في زيارة مفاجئة اليوم الأحد، المركزَ القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمنطقة ميدان الحجاز، بمصر الجديدة، والذي تأسس بقرار جمهوري رقم 932 لسنة 1996.

وتَجّول جبران داخل معامل وأقسام وإدارات المركز، للوقوف على الوضع الحالي، والرؤية المُستقبلية، ووعد بمواجهة كل المُشكلات والمُعوقات؛ من أجل عودة دور المركز الريادي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، في مجال التدريب، وتقديم الخدمات الميدانية، والمشُورة الفنية للمنشآت الصناعية؛ لمعاونتها في وضع الوسائل المُلائمة للحد من مخاطر العمل، وأضراره في مختلف القطاعات، والتوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل، لحماية العامل وأدوات الإنتاج، تحت شعار "بالوعي نُحقق العمل الآمن"، وبرؤية أن تُصبح مصر مرجعًا عربيًّا في بناء وتطبيق نظم السلامة والصحة المهنية.

وتَفقّد الوزير مقر مديرية العمل بالقاهرة، بمبنى مركز السلامة والصحة المهنية، وحَثّ العاملين على الانضباط في العمل، والالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، حيث كان في استقباله أحمد عزاز مدير المديرية.

واتخذ الوزير، خلال تفقده "المركز" و"المديرية"، مجموعة من الإجراءات التأديبية لعدد من العاملين غير المُلتزمين، وأكد أنه ستكون هناك زيارات مفاجئة مُرتقبة إلى مديريات العمل والمؤسسات التابعة للوزارة.

وزير العمل قرارات تأديبية القومي للصحة المهنية مديرية العمل محمد جبران
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نقل سوق الكتب.. 35 صورة ترصد حديقة الأزبكية التاريخية ومخطط تطويرها

إعلان

إعلان

* تقرير دولي: الجنيه قرب مستواه العادل ونتوقع ارتفاعه أمام الدولار قريبا
* حضور كامل العدد.. مصدر حكومي: مدبولي يُلقي بيان الحكومة أمام البرلمان غدا