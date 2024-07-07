في زيارة مفاجئة.. نائب وزير الصحة يتفقد مركز صحة الأسرة بمنطقة بدر الطبية

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كتب- أحمد جمعة:

أجرى الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية مفاجئة، بمركز صحة الأسرة بالحي الثالث في منطقة بدر الطبية، بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، ضمن خطة الوزارة لإحكام الرقابة والمتابعة، لضمان كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ووفقا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بالمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير تفقد جميع أقسام المركز (الأسنان، باطنة، والعيادات التخصصية، والصيدلية، ومعمل التحاليل)، واطلع على دفاتر الحضور والانصراف وكشوف البصمة والنوبتجية للعاملين بالمركز، بالإضافة إلى مراجعة عدد الأطباء في كل تخصص طبي.

وأضاف في بيان اليوم، أن نائب الوزير، راجع منظومة العمل بمبادرة المقبلين على الزواج، وتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات، واطلع على الملفات الخاصة بتسجيل المستفيدين من المبادرة، واستمع لآراء بعض المواطنين الذين يتلقون الخدمة، وأكد على سرعة تسليم نتائج التحاليل الخاصة بالمبادرة لأحد المواطنين.

وأوضح «عبدالغفار»، أن نائب الوزير اطلع على منظومة صرف الألبان، وراجع الأرصدة، وبيان الاستهلاك، وأكد على ضرورة استخدام الميكنة والرقمنة في كل البيانات والمعلومات الخاصة بالمنظومة، كما تفقد عيادة صحة المرأة، وأكد على سرعة تطوير وتجهيز غرفة المشورة الخاصة بالأطفال، وتفقد أيضا الصيدلية واطلع على معدلات الاستهلاك، لبيان النواقص والاحتياجات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير، حرص على الاستماع لآراء بعض الأطباء والتمريض، حول التحديات والمعوقات التي تواجههم في العمل، وأطلعهم على جهود الدولة، لضمان استدامة الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدا العمل على تذليل أي تحديات قد تواجه الفرق الطبية من العاملين بالمنشآت الصحية.

وتابع «المتحدث الرسمي»، أن نائب الوزير اطلع على صندوق الشكاوى الخاصة بالمترددين، وأوصى بضرورة تلافي الملاحظات، والعمل على تكثيف الجهود لتخفيف العبء عن المواطنين، ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة الطبية للارتقاء بصحة المصريين.