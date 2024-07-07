انتصار السيسي تُهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد

كتب- محمد نصار:

هنأت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

وقالت انتصار السيسي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، فهي مناسبة جليلة تذكرنا بأعظم معاني الوفاء والصبر والإيمان في صفحات التاريخ الإنساني، داعية الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير واستقرار على وطننا.