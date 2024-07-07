إعلان

BBC

انتصار السيسي تُهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد

12:36 م الأحد 07 يوليه 2024

انتصار السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

هنأت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

وقالت انتصار السيسي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، فهي مناسبة جليلة تذكرنا بأعظم معاني الوفاء والصبر والإيمان في صفحات التاريخ الإنساني، داعية الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير واستقرار على وطننا.

انتصار السيسي الشعب المصري العام الهجري الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السيسي يستقبل وفدًا سودانيًا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية

إعلان

إعلان

* تقرير دولي: الجنيه قرب مستواه العادل ونتوقع ارتفاعه أمام الدولار قريبا
* حضور كامل العدد.. مصدر حكومي: مدبولي يُلقي بيان الحكومة أمام البرلمان غدا