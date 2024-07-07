إعلان

BBC

ماذا قدم أصحاب الدكتوراه؟.. خيري رمضان يعلق على أزمة شهادة وزير التربية والتعليم

12:33 م الأحد 07 يوليه 2024

الإعلامي خيري رمضان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

علق الإعلامي خيري رمضان، على حالة الجدل القائمة حول الشهادات العلمية للدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد.

وقال خيري رمضان، خلال برنامجه "مع خيري»" على قناة المحور، إنه في حال تقديم وزير التربية والتعليم الجديد لأوراق مزورة أو غير قانونية لتولي منصب الوزير، فإن ذلك يُعد جريمة.

وأضاف: دعونا نحكم على وزير التربية والتعليم الجديد من خلال تجربته.. هل يجب أن يحمل كل وزير درجة الدكتوراه؟.

وتابع: لقد امتلكنا دائمًا عددًا كبيرًا من الحاصلين على الدكتوراه، فما الذي قدمته لنا هذه الشهادات؟ لماذا نحن متمسكون بفكرة الدرجات العلمية؟ ماذا قدمت لنا هذه الدرجات بالفعل؟.

خيري رمضان أزمة شهادة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انتصار السيسي تُهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد

إعلان

إعلان

* تقرير دولي: الجنيه قرب مستواه العادل ونتوقع ارتفاعه أمام الدولار قريبا
* حضور كامل العدد.. مصدر حكومي: مدبولي يُلقي بيان الحكومة أمام البرلمان غدا