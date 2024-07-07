ماذا قدم أصحاب الدكتوراه؟.. خيري رمضان يعلق على أزمة شهادة وزير التربية والتعليم

كتب- محمد نصار:

علق الإعلامي خيري رمضان، على حالة الجدل القائمة حول الشهادات العلمية للدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد.

وقال خيري رمضان، خلال برنامجه "مع خيري»" على قناة المحور، إنه في حال تقديم وزير التربية والتعليم الجديد لأوراق مزورة أو غير قانونية لتولي منصب الوزير، فإن ذلك يُعد جريمة.

وأضاف: دعونا نحكم على وزير التربية والتعليم الجديد من خلال تجربته.. هل يجب أن يحمل كل وزير درجة الدكتوراه؟.

وتابع: لقد امتلكنا دائمًا عددًا كبيرًا من الحاصلين على الدكتوراه، فما الذي قدمته لنا هذه الشهادات؟ لماذا نحن متمسكون بفكرة الدرجات العلمية؟ ماذا قدمت لنا هذه الدرجات بالفعل؟.