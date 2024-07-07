نجاد البرعي: يجب أن يكون هناك بدائل للحبس الاحتياطي مثل المنع من السفر

كتب- عمرو صالح:

قال نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار ناقش خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى وقانون الحبس الاحتياطي.

وأوضح البرعي خلال تصريحاته لمصراوي، أن قانون الحبس الاحتياطي وكيفية التعامل مع المتهم أمر في غاية الأهمية،مشيرا إلى ضرورة وجود أكثر من وسيلة بديلة للحبس مثل المنع من السفر خارج البلاد أو الخروج من المدينة أو الحي المقيم فيه.

ولفت البرعي أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيعقد اجتماعًا السبت المقبل لوضع الجدول الزمني للجلسات المقبلة والتي ستناقش قانون الحبس الاحتياطي والثانوية العامة ومنظومة الدعم والحبس الإحتياطي.

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بدء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لمتابعة تنفيذ توصياته



الصفحة الرسمية للحوار الوطني تنشر صورًا من اجتماع مجلس الأمناء



