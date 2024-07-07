هدفنا إخراج المواطن من الفقر.. وزير التموين يكشف مقترحات تقديم الدعم للمواطنين

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، نعمل على تقديم خدمات مميزة للمواطنين من خلال الدعم، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا بين الوزارات للوصول إلى الأرقام الحقيقية لمستحقي الدعم من خلالها سيتخذ القرار بإبقاء الدعم في صورته الحالية أم تغييره لدعم نقدي.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج "علي مسؤوليتي" الذي يقدمه الاعلامي أحمد موسى: "الدعم هو شغلي الشاغل ولكن لن نستطيع تقديم خدمات مميزة بدون قياسات مظبوطة والقياس هنا بتدخل فيه كل العناصر سواء تكنولوجية أو التعاون بين الوزارات المختلفة عشان نقدر نحدد مستحقي الدعم".

وتابع: "الفكر الذي أقترحته وزيرة التضامن إننا نخرج المواطن من الفقر بدلًا من الحصول على الدعم هو الخطوة الأهم بالنسبة لنا في المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن أول تكليف من رئيس الجمهورية فور توليه المنصب الجديد هو السيطرة على الأسعار بالتعاون مع كل الجهات ومسألة الدعم ووصوله إلى مستحقيه وإعادة هيكلة الوزارة من الداخل.