أسامة كمال عن وزير المالية الجديد: الجميع يشهد له بالاحترافية

كتب- حسن مرسي:

أشاد الإعلامي أسامة كمال بتعيين أحمد كجوك وزيرًا للمالية في الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن الجميع يشهد له بالاحترافية والكفاءة في عمله بالوزارة قبل توليه هذا المنصب الهام.

وأوضح كمال، خلال برنامجه "مساء دي إم سي"، أن كجوك لعب دورًا حيويًا كنائب لوزير المالية السابق في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى ترحيب مجتمع الأعمال بتوليه حقيبة المالية.

وأكد كمال أن مهمة وزير المالية تتمثل في تصميم وتنفيذ السياسة المالية للدولة، والتي تستهدف تحقيق نسبة نمو 7%.

وأضاف أن كجوك يمتلك مؤهلات كبيرة تؤهله للقيام بهذا الدور، حيث شارك في صياغة السياسات المالية والاقتصادية في الوزارة السابقة، وعمل خبيرًا اقتصاديًا في البنك الدولي والبنك الآسيوي، وأشرف على وضع وتحديث الإطار المالي وخفض مستوى الدين، بالإضافة إلى تنسيقه مع البنك المركزي.

وأشار كمال إلى أن كجوك يواجه مهمة صعبة في المرحلة المقبلة، حيث يتعين عليه تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ومواجهة التضخم، وتحفيز نمو القطاع الخاص، وتشجيع الإنتاج والتصدير، وتقليل معدلات الدين.