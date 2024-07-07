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ارتفاع الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعرف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

09:00 ص الأحد 07 يوليه 2024
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كتب- محمد شاكر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأحد، إلى الجمعة 12 يوليو 2024، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي لها: يسود اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح ( 30 : 50 كم / س) وارتفاع الأمواج ( 1.5 : 2.5 م)، خلال هذه الأيام.

طقس يومي الأحد والإثنين.. يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. الرياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء.

كما يسود ارتفاع طفيف وتدريجي بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة على أغلب الأنحاء، اعتباراً من الثلاثاء 09 يوليو.

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الطقس درجات الحرارة الموجة الحارة الأرصاد
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