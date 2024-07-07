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BBC

برلماني: استمرار الحوار الوطني يؤكد الجدية في وضع الحلول لكافة الأزمات

06:41 ص الأحد 07 يوليه 2024

النائب محمد عبدالله زين الدين

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كتب- نشأت علي:

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن استمرار الحالة الحوارية من خلال استئناف اجتماعات الحوار الوطني، يساهم بشكل كبير في وضع الحلول اللازمة لعدد من الملفات.

وأشار البرلماني، إلى أن اجتماع مجلس الأمناء الذي تناول خطة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى يؤكد أن هناك جدية في التوصل لحلول جذرية وواقعية لجميع المشكلات التي تناولها الحوار الوطني.

وقال زين الدين: الحوار الوطني نجح في الاستماع لكافة وجهات النظر من جميع القوى السياسية التي تمثل طوائف الشعب المختلفة، وهو إشارة إلى تنوع المقترحات ما يؤدي لإثراء المناقشات.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالتنسيق بين كافة السلطات المعنية في اجتماعات الحوار الوطني، وهو الأمر الذي يسارع وتيرة تنفيذ المقترحات المقدمة من المشاركين.

محمد عبدالله زين الدين الحوار الوطني مجلس النواب
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