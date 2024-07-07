استعدادات لإطلاق فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى بالقاهرة والمحافظات

كتب- محمد شاكر:

تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، لإطلاق فعاليات المهرجان الصيفى خلال شهرى يوليو وأغسطس فى الفترة من الخميس ١٨ يوليو حتى السبت ١٠ أغسطس المقبل بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وصرحت الدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الأوبرا أن الفعاليات تتضمن ١٨ حفلا تقام على ثلاث مسارح هى المكشوف - سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وأوبرا دمنهور لمجموعة من النجوم والفرق الشهيرة، بالإضافة إلى حفلات للمواهب الفنية الواعدة التى تقدم مختلف ألوان الإبداع.

وأشارت إلى أن المسرح المكشوف يستضيف أمسيات لكل من مركز تنمية المواهب، أوركسترا وتريات أوبرا الأسكندرية بالإشتراك مع الموسيقار هاني شنودة، ليلتين للموسيقى العربية، فرقة أعز الناس للموسيقى والغناء، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى، حفل بعنوان الصوفية والحداثة للموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي وفرقته.

وتابعت: يستضيف مسرح سيد درويش ٤ حفلات لكل من الفنانة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة مروة ناجي بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية بجانب حفل لمركز تنمية المواهب.

وأشارت إلى أن مسرح أوبرا دمنهور يحتضن حفلا للفنانة حنان ماضى وفرقتها، المنشد وائل الفشنى وفرقته، والشيخ محمود التهامى وفرقته، والفنانة مروة ناجي بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية، بالإضافة إلى حفل مركز تنمية المواهب وليلة للموسيقى العربية.

تتميز عروض المهرجان الصيفي بتنوع مضمونها لتناسب جميع شرائح المجتمع، حيث تقام حفلات متميزة لعدد من الفرق ونجوم الغناء، عبر إعداد برنامج متميز للمهرجان ويشمل كثيرا من المفاجآت الفنية.