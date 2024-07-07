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"الصحفيين" تعلن فتح باب التقديم في دورة "هيكل" لصحافة البيانات -(تفاصيل)

02:00 ص الأحد 07 يوليه 2024

نقابة الصحفيين

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كتب- عمرو صالح:

بدأ مركز تدريب نقابة الصحفيين، في تلقي طلبات التقدم للمنحة التدريبية المتقدمة بـ«صحافة البيانات والمحتوى المبني على الدليل وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في صحافة البيانات»، والمقدمة من مؤسسة هيكل للصحافة العربية للصحفيين المصريين، والفلسطينيين المقيمين في مصر.

تغطي المنحة مراحل دورة عمل صحافة البيانات منذ البداية للنهاية: «المفاهيم والأساسيات والقيم الصحفية خلف البيانات - بناء سيناريو القصص الصحفية المدعومة بالبيانات - أدوات ومصادر جمع وتنقيح البيانات من المصادر المفتوحة - البيانات الضخمة وأدوات التعامل معها - تجهيز وتنظيف ومعالجة البيانات وتقنيات تبسيط الأرقام - أدوات وتقنيات التمثيل البصري للبيانات والمخططات البيانية - توظيف مفاهيم وأدوات الذكاء الاصطناعي في صحافة البيانات - توليد وإعداد التحليلات والتقارير العميقة من البيانات».

ويتم تأهيل كل متدرب مشارك في الدورة لإعداد مشروع متكامل مبني على مراحل العمل كافة.

ويشترط في المتقدم للمنحة:

- أن يكون المتدرب عضوًا في نقابة الصحفيين، أو من الصحفيين الفلسطينيين المقيمين بمصر.

- أن يتمتع بخلفية عملية أو تدريبية عن صحافة البيانات.

- أن يجتاز مراحل الاختيار الخاصة بالمنحة بما تتضمنه من قواعد ومعايير.

- أن يلتزم بالبرنامج التدريبي طوال فترة التدريب، وينفذ المشروع التدريبي الخاص بالمنحة.

ويتم الاشتراك في المنحة إلكترونيًا لمدة أسبوع عن طريق صفحة الاشتراك بالدورات على موقع مركز تدريب نقابة الصحفيين عبر الرابط التالي: اضغط هنا

ويعلن الجدول الزمني للدورة ومواعيد الجلسات ومراحل تنفيذ واستلام المشروعات بعد الانتهاء من اختيار المتدربين «24 صحفيًا مصريًا وفلسطينيًا».
وقال محمد سعد عبدالحفيظ، إن دورة صحافة البيانات هي المنحة الثالثة المقدمة من مؤسسة هيكل للصحافة العربية لمركز تدريب نقابة الصحفيين في إطار بروتوكول التعاون، الذي تم توقيعه العام الماضي.
وأشار عبد الحفيظ، إلى أن مركز التدريب ومؤسسة هيكل قررا فتح باب التدريب أمام الزملاء الصحفيين الفلسطينيين المقيمين في مصر، تعبيرًا عن تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين، وإيمانًا بالدور الذي يجب أن تلعبه المؤسسات المصرية في دعم القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن ذلك هو أقل ما يجب القيام به.
ولفت عبدالحفيظ، إلى أنه سيتم منح جوائز مالية قيّمة لأفضل 3 مشروعات تخرج، جرى إنجازها خلال الدورة.

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نقابة الصحفيين صحافة البيانات دورة هيكل
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