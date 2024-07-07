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"ماذا أكل المصريون".. ندوة بقصر الأمير طاز غدًا

04:00 ص الأحد 07 يوليو 2024

قصر الأمير طاز

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كتب- محمد شاكر:
يقيم مركز الإبداع الفني، بقصر الأمير طاز، في مقره بشارع السيوفية خلف جامع ومدرسة السلطان حسن بالخليفة -التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش- حكاية جديدة من سلسلة (حواديت الدكتورة.. تراث المصريين)، وتدور حكاية اللقاء المقبل حول (ماذا أكل المصريون عبر آلاف السنين.. حكايات وأكلات من تراث المطبخ المصري)، وذلك في الثامنة مساء غدًا الاثنين.

تدير اللقاء الباحثة د. فاتن صلاح سليمان، أستاذة تاريخ العمارة والتراث بكلية الهندسة، وعضو هيئة خبراء التراث العرب.

وتستعرض الأمسية ما هو أصل معظم الأكلات المصرية و كيف بدأت و عن حكايات و أمثال ارتبطت بالمطبخ المصري.

جدير بالذكر أن مركز الإبداع الفني، أن الأمسية تقام بقصر الأمير طاز، في مقره بشارع السيوفية خلف جامع ومدرسة السلطان حسن بالخليفة، وهو تابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش.

قصر الأمير طاز ماذا أكل المصريون
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