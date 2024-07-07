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BBC

42 حزبًا يدعون الحكومة الجديدة التعجيل في تنفيذ توصيات الحوار الوطني

03:00 ص الأحد 07 يوليه 2024

النائب تيسير مطر

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كتب- عمرو صالح:
وصف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، الحوار الوطني النقطة الفاصلة في تاريخ المشهد السياسي للدولة المصرية.

ودعا "مطر"، في تصريحات صحفية له الحكومة الجديدة التعجيل في تنفيذ توصيات الحوار الوطني التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط.

وأكد مطر، أن كل من يشارك في الحوار الوطني حريص على نجاح الحوار من خلال مناقشة جميع القضايا، وطرح حلول لها، مؤكدا أن أبرز توصيات الحوار الوطني ترتبط بالأزمة الاقتصادية وقدم توصيات إيجابية للحكومة في هذا الشأن الذى يعد الشغل الشاغل لكل الشارع المصري، لذا فإن الحكومة لا بد أن تأخذ في اعتبارها تطبيق هذه التوصيات واستغلالها لتخفيف الأعباء على المواطن المصري البسيط
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الحوار الوطني الأحزاب تيسير مطر
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