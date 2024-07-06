عضو مجلس أمناء الحوار الوطني يكشف لمصراوي تفاصيل المرحلة المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشف الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن تفاصيل اجتماع المجلس وما تم مناقشته.

وأوضح "الكشكي" في تصريحات لمصراوي، إن الاجتماع ناقش خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى، وقانون الحبس الاحتياطي، موضحًا أن مجلس الأمناء سيعقد اجتماعًا السبت المقبل لوضع الجدول الزمني للتصورات المتعلقة بشأن النسخة الثانية والمرحلة المقبلة للحوار.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة للحوار سيتم خلالها مناقشة قانون الانتخابات وقانون الثانوية العامة الجديدة والحبس الاحتياطي وقانون مكافحة التمييز ومنظومة الدعم وما يتعلق بمكافحة الأزمة الاقتصادية.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم السبت اجتماعًا موسعًا بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب بمنطقة الشيخ زايد.