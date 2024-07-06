كتلة الحوار ترحب بانعقاد مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة -(تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

رحبت كتلة الحوار بانعقاد مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية في القاهرة يومي ٦ و ٧ يوليو الجاري ، مؤكدة أن هذا مؤتمر "الفرصة الهامة"، وقد لاينتهي حتماَ بحل حاسم للأزمة السودانية يقضي بنهاية الحرب، ووقف العدائيات والاقتتال وبدء عملية سياسية شاملة تستوعب جميع الأطراف السودانية الا انه يمكن ان يكون مؤتمر البداية الصحيحة لمسار يصل لعودة الدولة السودانية إلى الطريق، وحماية الشعب السوداني الذي يتعرض منذ أكثر من عام لاستنزاف أرواحهم، حياتهم، أموالهم، ويفقدون وطنهم يوماَ بعد آخر كلما طال أمد الصراع.

وأكدت "كتلة الحوار"، في بيان لها أنها تعول على الدور المصري الدائم والجهود المصرية المخلصة التي لم ولن تتوقف من أجل دعم الشعب السوداني والحفاظ على وحدة أراضيه ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوداني، ليأتي مؤخرا انطلاق مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية في القاهرة بالإضافة لتواجد مؤثر لكل الأطراف الدولية الفاعلة والمؤثرة وذات الصلة بالأزمة السودانية وحلها، بينما حظيت بعض القوي السياسية المدنية بلقاء بقوي سودانية "مختلفة الرأي والمواقف" لأول مرة بشكل مباشر منذ اندلاع الاقتتال السوداني.

وأكدت "كتلة الحوار" أنها تتفق مع إيمان الإدارة المصرية الراسخ بأن النزاع الراهن في السودان هو قضية داخلية بالأساس، وأن أي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل كل الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية، وفي إطار احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها.

ورأت "كتلة الحوار" أن المؤتمر "خطوة" من خطوات مصرية عديدة ومؤثرة قامت بها مصر وما زالت من أجل استيعاب الأزمة السودانية والعمل سريعاََ من أجل وقف آلة الحرب المدمرة التي تدمر السودان ذاتياَ وتمضي به إلى حيث "اللاعودة" ، لكن سوف تظل إرادة الشعب السوداني ذاتها هي طرف المعادلة الأكثر تأثيراَ لحل الأزمة والعودة الدولة السودانية العظيمة إلى حيث ما يجب أن تكون عليه.

وانطلقت أعمال مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، في العاصمة الإدارية بالقاهرة، صباح اليوم السبت، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم، عبر حوار وطني سوداني- سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.، ويبقى الدور المصري المؤثر في توفير فرص ايجابية لتلاقي الفرقاء جميعهم والأطراف المؤثرة املا في توافر ارادة سودانية حقيقية ووطنية لحل الأزمة السودانية.

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