وزير الأوقاف يصل مسجد السيدة زينب ويزور المقام قبل احتفالية العام الهجري الجديد - (صور)

زيادة يوم عمل أسبوعيًا.. أول قرار من كامل الوزير يخص الصناعة - 15

كتب-عمرو صالح:

تصوير- محمود بكار:

وصل الشيخ أسامة الأزهري وزير الأوقاف، منذ قليل مسجد السيدة زينب وتفقد المقام، وذلك خلال مشاركته في احتفالية العام الهجري الجديد 1446.

وتحتفل وزارة الأوقاف، بعد صلاة المغرب، بالعام الهجري الجديد 1446، من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها

وكانت دار الإفتاء قد أعلنت أن اليومَ السبت الموافق السادس من شهر يوليو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأحد الموافق السابع من شهر يوليو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

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