وزير الزراعة يؤكد ضرورة التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي ودعم القطاع التعاوني

زيادة يوم عمل أسبوعيًا.. أول قرار من كامل الوزير يخص الصناعة - 15

كتب- عمرو صالح:

عقد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بحضور الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة؛ لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الزراعة، خلال الاجتماع، ضرورة التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، وتقنين الأوضاع، فضلًا عن تعميق دور الجمعيات الزراعية في دعم الفلاح، و تسويق محاصيله، وتوفير كل مستلزمات الانتاج له، إضافة إلى تشجيع الزراعة التعاقدية بهدف تجميع المساحات الصغيرة، باعتبارها السبيل للعودة إلى الدورة الزراعية.

وشدد، على أهمية تكثيف الإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين والتواصل معهم في الحقول بشكل مباشر، ونقل التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة الجيدة، لزيادة الإنتاجية من المحاصيل، لافتًا إلى أهمية المرور الدائم والمستمر أيضًا لرصد التعديات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإزالة التعديات في المهد قبل تفاقمها.

وأشار فاروق، إلى ضرورة ميكنة كل الأعمال بالهيئة في إطار التيسير على المنتفعين أيضًا، وسهولة المتابعة والانجاز، مُشددًا على سرعة وضع آلية لتحصيل المتأخرات، وتعظيم الايرادات، وتحقيق القيمة الاقتصادية المثلى لكل مشروعات الهيئة، إضافة إلى مراجعة الأحكام واجبة النفاذ، والتعويضات المستحقة، ووضع آلية للمتابعة والتفاوض.

وأكد وزير الزراعة، أيضًا، أهمية دعم القطاع التعاوني، والتوسع في إقامة المشروعات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة، ومنافذ التسويق، لتشغيل الشباب وتنمية القرى، الأمر الذي سيُساهم أيضًا في تحقيق طفرة انتاجية والأمن الغذائي والتنمية الزراعية الشاملة والمستدامة

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