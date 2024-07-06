"الطرق الصوفية" تكشف حقيقة منع حلقات الذكر بمسجد السيد البدوي

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

نفى أحمد قنديل، المتحدث باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ما تردد في أحد المواقع حول صدور بقرار بمنع وفض أي حلقات ذكر تُقام داخل مسجد سيدي أحمد البدوي.

وأكد "قنديل"، في بيان، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية في الأمور المتعلقة بين المؤسستين.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية يتعاون مع وزارة الأوقاف فى هذا الشأن وأن هناك إجراءات وأمور متبعة لإقامة حلقات الذكر سواء داخل المساجد أو في الساحات موضحا أن المشيخة العامة للطرق الصوفية تتعاون مع كل مؤسسات الدولة الدينية دعما للدولة المصرية.

واختتم بيانه قائلا: على وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر الأخبار من منطلق المسئولية وعلينا جميعا تبني قضية الوعي حيث أنها من أخطر القضايا في مواجهة التحديات الراهنة.