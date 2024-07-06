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BBC

27 صورة ترصد لحظة خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي

01:17 م السبت 06 يوليو 2024
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي
  • عرض 27 صورة
    خروج الطلاب من امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقي

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كتب- محمد نصار:

أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، الامتحانات في مادتي الكيمياء والجغرافيا للشعبتين العلمي والأدبي، ضمن المواد المضافة للمجموع على مستوى الجمهورية.

بدأ الامتحان في تمام الساعة 9 صباحًا واستمر لمدة 3 ساعات، وتم السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان.

ورصدت عدسة مصراوي، لحظات خروج طلاب الثانوية العامة من الامتحان وذلك من أمام مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

الدقي امتحان الكيمياء امتحان الجغرافيا الثانوية العامة
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