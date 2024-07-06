نائب وزير الصحة يقوم بجولة تفقدية بمستشفى عين شمس العام

كتب- أحمد جمعة:

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية، بمستشفى عين شمس العام في محافظة القاهرة، مساء الجمعة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية.

وبحسب بيان للوزارة، يأتي ذلك للتأكد من تواجد الفرق الطبية بجميع تخصصاتها، وذلك ضمن خطة الوزارة لإحكام الرقابة والمتابعة، لضمان كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير حرص على تفقد جميع أقسام المستشفى، يرافقه الدكتور خالد الخطيب وكيل الصحة بمحافظة القاهرة، حيث بدأت الجولة بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، والاطلاع على جدول الطوارئ للفرق الطبية، عقبها تفقد طوارئ إنعاش القلب، وراجع كفاءة جهاز الموجات الصوتية للقلب.

وأضاف "عبد الغفار" أن نائب الوزير تفقد غرفة الملاحظة وصيدلية الطوارئ، وغرف الأشعة العادية والمقطعية والموجات فوق الصوتية، كما تفقد غرف الرعاية المركزة، ووحدة أشعة بانوراما الأسنان، وأشاد بانضباط العمل، والتزام الفريق الطبي بالتواجد في أماكن عملهم.

واستكمل المتحدث الرسمي، أن نائب الوزير اطمأن خلال جولته التفقدية على الحالة الصحية للمرضى المقيمين بجميع الأقسام الداخلية للمستشفى، ومدى حصولهم على خدمات طبية ذات جودة، كما حرص على التأكد من التنسيق الجيد لاستقبال المرضى ضمن منظومة الرعاية الحرجة والعاجلة، واطمأن على البرامج التدريبية المقدمة للفرق الطبية من العاملين بالمستشفى.

وأضاف أن نائب الوزير، طالب بتكثيف أعمال النظافة والالتزام بإجراءات ومعايير مكافحة العدوى ، مؤكدا ضرورة التنسيق مع الجهات المنوطة بتوفير كافة المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لضمان استدامة العمل الطبي، فضلًا عن إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمستشفى وإعداد بيان بنواقص المستشفى والتنسيق مع فريق الرقابة والحوكمة بالوزارة، للتقييم والمتابعة الدورية لحظة بلحظة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير أكد ضرورة الإلتزام بالجداول الدورية لإجراء الصيانة للأسرة والأجهزة الطبية، وكذلك سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية اللازمة لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمترددين على المستشفى.

وأوضح أن نائب الوزير اختتم جولته بزيارة المرضى المقيمين بالمستشفى من الأشقاء الفلسطنيين، واطمأن على حالتهم الصحية وتأكد من حصولهم على الخدمات الطبية والعلاجية المقررة لحالتهم الصحية.

يذكر أنه بالتزامن مع زيارة الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، قام فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية بمرور مسائي على مستشفى القناطر الخيرية التابعة لمديرية القليوبية.

وأفاد تقرير الزيارة برصد تغيب المدير المناوب ومدير الاستقبال والطوارئ وتغيب بعض الأطقم الطبية النوبتجية، إلى جانب رصد سلبيات تتعلق بمكافحة العدوى، والتخلص من النفايات،

كما قام فريق المرور بالتواصل والمتابعة مع المسئولين، لسرعة التنسيق لحالة طوارئ حرجة، حيث لم تتوفر في المستشفى الإمكانيات اللازمة للتعامل مع الحالة وتم بالفعل التعامل مع الحالة.

كما قام فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية، خلال مروره على مستشفى القناطر الخيرية، بتفعيل 5 أسرة رعاية أطفال، كانت غير مفعلة، وتم إبلاغ غرفة الطوارئ بها في الحال، وتم تكليف المديرية بتشكيل فريق لتلافي السلبيات والتحقيق مع المقصرين ، وجاري المتابعة.