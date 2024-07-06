أديب عن التشكيل الوزاري الجديد: تعبنا كتير ومن حقنا نتنفس شوية

كتب- حسن مرسي:

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن تفاؤله الحذر تجاه التشكيل الوزاري الجديد، مشيرًا إلى أنه تم تغيير قلب الوزارة ودمج وزارات أخرى، وأنه يجب علينا الانتظار لنرى ما سيقدمه الوزراء الجدد.

خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "MBC مصر"، أشار أديب إلى وجود معلومات حول اقتراب انتهاء قطع الكهرباء في الصيف، وأن هذه الوزارة الجديدة تحظى بدعم شعبي كبير، وأن المواطنين يتطلعون إلى تحسين الأوضاع.

شدد مقدم "الحكاية" على أهمية النتائج وليس عدد ساعات عمل الوزراء، وأنه يتطلع إلى رؤية تحسن ملموس في الأوضاع خلال الشهرين المقبلين، مضيفا: "كل اللي عايزه إن المكنة تطلع قماش.. تعبنا كتير الفترة الماضية ومن حقنا نتنفس شوية، أرجوكم خلوا الحياة محتملة".

انتقد الإعلامي عمرو أديب، حالة الشماتة التي أبداها بعض المصريين تجاه رحيل بعض الوزراء، مشيرًا إلى أن بقاء وزير لمدة 10 سنوات لا يعتبر إطاحة، متسائلًا: "هوا فيه وزير بيقعد 7 سنين في أي حتة في العالم؟، منصب الوزير ليس تشريفًا بل خدمة عامة للبلد".

أشاد أديب بإعلان رئيس الوزراء عن عقد اجتماع أسبوعي لإطلاع الرأي العام على الوضع، مؤكدًا أن هذا لم يكن يحدث في السابق، قائلا: "عندنا رئيس وزراء جديد اللي فات مكنش بيعمل كده".