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رأس السنة الهجرية.. حالات تشغيل العامل في العطلات الرسمية وفق القانون

06:00 ص السبت 06 يوليو 2024

قانون العمل

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كتب- محمد أبو بكر:

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات الحصول على الإجازات الرسمية في القطاع الخاص.

يأتي ذلك؛ تزامنًا مع تساؤل عدد من المواطنين، عن ضوابط الحصول على الإجازات الرسمية في القطاع الخاص، خاصة مع اقتراب إجازة رأس السنة الهجرية.

ووفق قانون العمل، يحق للعامل إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.

ويجوز لصاحب العمل، تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

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