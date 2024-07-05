"السياحة" عن موسم العمرة الجديد: لم نُصدر تأشيرات رسمية حتى الآن

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، أنه حتى الآن لم يصدر أية تأشيرات رسمية خاصة بأداء العمرة في مصر.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه يبدأ صدور تأشيرات العمرة فور اعتمادها شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وذلك بعد الانتهاء منها من الإدارة المركزية لشركات السياحة برئاسة سامية سامي.

وتوقع عضو غرفة شركات السياحة، بدء موسم العمرة الجديد واعتماد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة في شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه حتى الآن يتم بحث أزمة تأشيرات الزيارة في الحج 2024.

وحذر أحمد وحيد، من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية لبعض السماسرة بشأن موسم العمرة الجديد، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يبدأ موسم العمرة في مصر ولم تصدر أية تأشيرات رسمية.

وأكد "وحيد"، أن تأشيرة الـB2C مازالت متوقفة حتى الآن، ولم يصل أي تحديثات جديدة بشأنها.

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