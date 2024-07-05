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الانخفاض مستمر وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

10:28 م الجمعة 05 يوليه 2024
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، أن تشهد درجات الحرارة غدًا السبت انخفاض بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجات على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

كما توقعت أن يسود طقس حار رطب نهارً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وحذرت الأرصاد من ارتفاع الأمواج حيث من المتوقع اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط.

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