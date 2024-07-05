مصطفى بكري: أي وزير في الحكومة عليه علامات استفهام مش هيكمل

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك بعض الأسماء في تشكيل الحكومة الجديدة وحركة المحافظين أثارت الجدل.

وأضاف: "خلينا ندي الفرصة للناس تشتغل، ويجب على الحكومة أن تدرك جيدًا حالة الغضب في الشارع المصري بسبب ارتفاع الأسعار واحتكار بعضها بالإضافة إلى أزمة الكهرباء".

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، إن مهمة الحكومة الجديدة هي إعادة التوازن للشارع مرة أخرى، موضحًا أنه يجب على الحكومة أن تعمل بصورة سريعة ويشعر الناس بوجود تغيير حقيقي وحل للمشكلات بصورة عاجلة.

وتابع: "رغم كل هذه المشكلات الشعب المصري لديه تفاءل كبير من التشكيل الحكومة الجديدة، كما أن الحكومة بدأت التحرك على، حيث أصدر الفريق كامل وزير النقل والصناعة، بفتح كافة المصانع المعطلة وإعادة تشغيلها وإزالة كافة المعوقات لفتح مزيد من الفرص وزيادة فرص التصدر".

وأوضح "بكري"، أن الحكومة دي عمرها سنة وأي وزير عليه علامات استفهام سيرحل ومش هيكمل السنة، مردفًا: "بحلول يناير 2026 ستجري انتخابات مجلس النواب، وستتقدم الحكومة الجديدة باستقالتها للبرلمان، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية وستتقدم الحكومة بعد الانتهاء من الانتخابات باستقالتها لمجلس النواب، لذا الحكومة دي حكومة عمل".