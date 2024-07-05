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حسام موافي يحذر من تورم الأطراف السفلية عند مرضى السكري وعلاقتها بمرض النقرس

08:39 م الجمعة 05 يوليه 2024

الدكتور حسام موافي

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن تحليل زلال 24 ساعة مطلوب خاصة في حالة الإصابة بالسكر لمعرفة مدى تأثر الكلى بسبب السكر.

وأضاف حسام موافي، خلال برنامجه "رب زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن زيادة الوزن تصيب بنهجان شديد خاصة مع أقل مجهود، لافتا إلى أن أحد أسباب زيادة الوزن لمريض السكر هو الأنسولين.

وتابع حسام موافي: تورم القدمين ووجعها قد يكون بسبب النقرس وتسربه في أحد المفاصل مثل الفخذ والركبة والإصبع، مستكملا: مريض السكر مقدس وشكواه جريمة إذا تم إهمالها في أي تخصص.

وأشار حسام موافي إلى احتمالية أن ينذر تورم الأطراف السفلية عند مرضى السكري بخطر الإصابة بمرض النقرس، الذي ينتج عن ارتفاع حمض اليوريك في الدم، وترسبه على هيئة بلورات حول المفاصل، خاصةً مفصل الإصبع الكبير بالقدم.

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الدكتور حسام موافي تورم الأطراف السفلية مرضى السكري مرض النقرس برنامج رب زدني علما
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