حدث في 8 ساعات| موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. وإخلاء شواطئ بالإسكندرية لهذا السبب

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الجمعة العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها تحدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446، ومجلس أمناء الحوار الوطني يعقد غدًا اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

المفتي: الأزهر صرح للعلم والبناء لا للهدم والتخريب والإخوان يرون منهجه ضالًّا

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن تاريخ طويل من الصراع الفكري بين جماعة الإخوان والأزهر الشريف.

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وزير الثقافة لمصراوي: هذه حقيقة ترشيحي للمنصب من قبل فاروق حسني

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الوزارة تسعى إلى دعم التحول الرقمي، وإنشاء منصات إلكترونية متعددة لمجالات الإبداع والابتكار المختلفة، إلا أن الأمر ما زال في طور الدراسة، ولم يتم الاستقرار على شكل التطبيقات الإلكترونية التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

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غدًا.. مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات الحوار

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، اجتماعًا غدا، لمتابعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته.

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وزير الأوقاف يطمئن على الخدمات الصحية والطبية بمستشفى الدعاة – صور

تفقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بعد صلاة الجمعة، مستشفى الدعاة بمصر الجديدة عقب أدائه الصلاة بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة، في أولى جولاته التفقدية وذلك من أجل الاطمئنان على صحة المرضى بالمستشفى، وفي إطار الاهتمام بالجانب الاجتماعي والرعاية الصحية للأئمة والدعاة وجميع العاملين بالأوقاف.

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"الصحة": انطلاق برنامج تدريبي عن الحوكمة والابتكار بالتعاون مع جامعة "أريزونا" بأمريكا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص في حوكمة الصحة والابتكار، بالتعاون مع كلية ثاندر بيرد للإدارة الدولية بجامعة أريزونا، في الولايات المتحدة الأمريكية.

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للعام والخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446

حدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446.

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وزير الدفاع يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة العام الهجري الجديد.

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المفتي: النبي امتدح الجيش المصري وشهد له بالخيرية في أحاديث صحيحة

أكد الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ن الجيش المصري كان داعمًا للإرادة الشعبية في ثورة 30 يونيو، وهو ما حمى مصر من خطر كبير كان يحيط بها.

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مدبولي: توجيه رئاسي بالتواصل مع المواطنين وحل شكاواهم بالتعاون مع الجهات المختصة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر يونيو 2024، وذلك في تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

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مجدي الجلاد: حلمي المهني الحالي أن أقول رأيي للمسؤولين ومحدش يزعل (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، عن حلمه المهني.

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إخلاء شواطئ بالإسكندرية حفاظًا على أرواح المصطافين.. ماذا يحدث في عروس المتوسط؟ (فيديو وصور)

نقل "مصراوي" في بث مباشر، اليوم الجمعة، تقريرا عن حالة الشواطئ في محافظة الإسكندرية، وإعلان إخلاء شواطئ القطاع الغربي من الرواد بسبب ارتفاع الأمواج، في حين امتلأت شواطئ القطاع الشرقي بالمصطافين لعدم تأثرها بحالة الطقس.

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رشوان يقترب من رئاسة الأعلى للإعلام وسعدة للهيئة الوطنية بدلًا من زين

قالت مصادر مطلعة، إن ضياء رشوان الرئيس الحالي للهيئة العامة للاستعلامات، يقترب من رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر.

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