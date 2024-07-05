رشوان يقترب من رئاسة الأعلى للإعلام وسعدة للهيئة الوطنية بدلًا من زين



كتب- عمرو صالح:

قالت مصادر مطلعة، إن ضياء رشوان الرئيس الحالي للهيئة العامة للاستعلامات، يقترب من رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر.

وأضافت المصادر لمصراوي، أن المهندس عبدالصادق الشوربجي سيستمر في منصبه كرئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، واختيار طارق سعدة لرئاسة الهيئة الوطنية للإعلام بدلًا من حسين زين.

يُذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، أنشئ طبقًا للقانون رقم 92 لسنة 2016 في شأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ليتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي بالصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ولا يجوز التدخل في شؤونه.