وزير الثقافة لمصراوي: هذه حقيقة ترشيحي للمنصب من قبل فاروق حسني

كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الوزارة تسعى إلى دعم التحول الرقمي، وإنشاء منصات إلكترونية متعددة لمجالات الإبداع والابتكار المختلفة، إلا أن الأمر ما زال في طور الدراسة، ولم يتم الاستقرار على شكل التطبيقات الإلكترونية التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وقال "هنو"، في تصريحات خاصة لمصراوي: لقد وضعنا الرؤية الشاملة للموضوع ولكن ما زال التطبيق على أرض الواقع يحمل الكثير من التفاصيل التي يتم مناقشتها حاليا حول شكل التطبيقات الإلكترونية وما سيتم التركيز عليه بحيث يحقق إقبالا جماهيريا واسعا ويصل بالثقافة إلى المواطن عبر الهواتف الذكية، بما يتيح تحويلها إلى منصات ثقافية متنقلة.

وأشار هنو إلى أن ما يتردد حول ترشيحه لتولي الوزارة من قبل الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق غير حقيقي.

وقال هنو: يعد الفنان فاروق حسني أحد أهم الفنانين التشكيليين المصريين، وأحد أهم من تولوا وزارة الثقافة، إلا أنه لم يتحدث معي في شأن الوزارة قبل ذلك، وكل ما يتردد حول ترشيحه لي لتولي الوزارة غير حقيقي.

وقام هنو صباح اليوم، بجولة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتفقد قطاعات الوزارة المختلفة، وذلك خلال أول يوم عمل- عقب أدائه اليمين الدستورية- أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الشكر، للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة السابقة، على جهودها خلال فترة توليها المنصب، وأكّد هنو، اعتزامه البناء على ما تحقق من قِبل الوزراء السابقين، لتشييد بناء ثقافي راسخ وقوي يُساهم في نهضة مصر.

وأشار هنو، إلى أن العمل في وزارة الثقافة سيكون تكامليًا بين مختلف قطاعاتها، مع الحرص على دعم التعاون مع الوزارات المعنية ببناء الإنسان، خاصة وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، وذلك لتحقيق العدالة الثقافية، والمساهمة في بناء الإنسان المصري، وهو الهدف الأسمى للوزارة.