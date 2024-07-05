حالة الطقس غدا السبت.. الأرصاد: انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة بهذه الشواطئ

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 6 يوليو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، الجمعة، إنه يسود غدا السبت، طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا السبت، تشهد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأشارت إلى أن طقس غدا السبت يشهد اضطراب الملاحة البحرية، على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط، وسرعة الرياح تتراوح من 30 إلى 50 كم / س، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.