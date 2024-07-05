للعام والخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

حدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446.



وتستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم بعد صلاة المغرب، هلال شهر المحرم لعام 1446 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.



وأعلن رئيس الوزراء، ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية إلى الخميس 11 من يوليو الجاري، بدلا من الأحد 7 من الشهر نفسه، الموافق 1 من شهر محرم.



وأشار رئيس الوزراء، إلى إن إجازة رأس السنة رسمية مدفوعة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

وصباح اليوم، أصدر محمد جبران وزير العمل، قرار بموعد إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص.

وأعلن وزير العمل، أن يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وأشار إلى أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا إقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر