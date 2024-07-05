وزير الدفاع يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

كتب- محمد سامي:

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة العام الهجري الجديد.

جاء ذلك، بحسب قناة إكسترا نيوز الإخبارية.