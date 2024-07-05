مجدي الجلاد: حلمي المهني الحالي أن أقول رأيي للمسؤولين ومحدش يزعل (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، عن حلمه المهني.

وأوضح "الجلاد" خلال لقائه في بودكاست "على ميه بيضا" مع هشام صلاح،: "كل حلمي المهني أن أقول رأيي للمسؤولين ومحدش يزعل.. عجبك خده معجبكش أرميه لكن متقولش مجدي ضد الدولة، بينما أنا شلت الزبالة من الشارع في يناير".

وتطرق رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، إلى رحلة حياته بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية قائلًا: "خلال فترة طفولتي كنت أعشق لعبة الشطرنج لأنها تعتمد على التفكير بجانب ممارستي لكرة القدم حيث أنني كنت لاعب كرة قدم حريف".

وتابع: "فاكر أنى في بداية الأربعينات من عمري، وأنا رئيس تحرير المصري اليوم، عملنا دورة رمضانية وكل الناس تفاجأت بلعبي في الملعب"، وأضاف ضاحكاً: لو لم أوفق في الصحافة كنت سأصبح لاعب كرة قدم".