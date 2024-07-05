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السيسي يهنئ جاليات مصر المسلمة بالخارج بالعام الهجري الجديد

12:16 م الجمعة 05 يوليه 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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القاهرة - أ ش أ

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446.

وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة بهذه المناسبة، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية، ونشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، "إخواني وأبنائي مسلمي مصر بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1446".. داعياً الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وازدهار، تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا في غد مشرق ومستقبل أفضل لمصرنا العزيزة وشعبها العظيم.

وأضاف الرئيس السيسي "أتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا الغالية المزيد من التقدم والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير، عام هجري سعيد".

هذا المحتوى من

Asha
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