العيد القومي لمحافظة القاهرة.. وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



يؤدي الدكتور أسامة الأزهري، اليوم، صلاة الجمعة، بمسجد سيدنا عمرو بن العاص، ضمن الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة القاهرة.

ويحضر صلاة الجمعة، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور خالد صلاح مدير أوقاف القاهرة، وبعض قيادات وزارة الأوقاف.

وينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا عمرو بن العاص،و يلقي الدكتور مؤمن الخليجي أحد أئمة وخطباء المسجد خطبة الجمعة حول "الهجرة النبوية المشرفة وحديث القرآن الكريم عن المهاجرين والأنصار"، "، ويتلو القرآن الشيخ عبدالناصر حرك.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.