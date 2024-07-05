وزير الطيران المدني: العنصر البشري حجر الأساس داخل منظومة العمل

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تفقد الطيار سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في أولى أيام العمل، بعد أدائه اليمين الدستورية، المكاتب الإدارية للعاملين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،، إذ بدأ الجولة بتوجيه التحية للعاملين ومتابعة منظومة العمل والتعرف على آليات العمل بالإدارات المختلفة، ورافقه خلال الجولة المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة.

وحرص العاملون على تقديم التهنئة للطيار سامح الحفنى وزير الطيران المدنى، معربين عن سعادتهم بوجوده بينهم متمنين له دوام التوفيق، وأن يسدد الله خطاه في تحمل تلك المسؤلية الوطنية خلال الفترة المقبلة.

واسمتع وزير الطيران المدني، إلى عرض شامل من قبل رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم، حول الأهداف والخطط المستقبلية للوزارة، وخطوات سير العمل من خلال التحول الرقمي، وميكنة الخدمات التى يقدمها القطاع.

كما استمع إلى آراء العاملين ومقترحاتهم، حول كيفية تطوير وتحسين بيئة العمل.

وخلال الجولة، أشاد وزير الطيران بجهود جميع العاملين والتزامهم بالمعايير المهنية، معربًا عن ثقته التامة في خبراتهم وقدراتهم على استكمال مسيرة البناء والتطوير لتحقيق مزيد من التقدم ورفعه شأن قطاع الطيران المدني.

وأكد الحفنى على دعمه الكامل للعاملين فى مختلف مواقع العمل؛ لافتا إلى أن العنصر البشري هو حجر الأساس داخل منظومة العمل لدوره الفعال في نهضة وتقدم قطاع الطيران المدنى.